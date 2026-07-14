Ismail Elfath (44 de ani), arbitru american de origine marocană, a fost desemnat de FIFA să conducă semifinala Anglia - Argentina, de la Campionatul Mondial 2026.

Meciul este programat miercuri, de la 22:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elfath a fost arbitru de rezervă la finala Campionatului Mondial din 2022, câștigată de Argentina în fața Franței, iar ulterior a condus și mai multe meciuri ale lui Inter Miami în care a jucat Lionel Messi.

Cu „centralul” Ismail Elfath în brigadă, Messi nu a pierdut niciun meci

Ismail Elfath va fi ajutat la cele două linii de Corey Parker și Kyle Atkins. Al patrulea oficial va fi italianul Maurizio Mariani, iar Daniele Bindoni va fi arbitru asistent de rezervă.

Un detaliu care a alimentat discuțiile din jurul acestei delegări este istoricul lui Ismail Elfath în meciurile în care a fost implicat Lionel Messi.

Argentinianul nu a pierdut niciun meci în care arbitrul american a făcut parte din brigadă.

La Campionatul Mondial din 2022, Elfath a condus trei meciuri și a fost al patrulea oficial la finala Argentina - Franța, încheiată 3-3 după prelungiri și câștigată de argentinieni la penalty-uri, conform sundayguardianlive.com.

4 meciuri din MLS în care a jucat Lionel Messi pentru Inter Miami au fost arbitrate de Ismail Elfath, iar argentinianul a câștigat de fiecare dată

La CM 2026, americanul a condus trei meciuri înaintea semifinalei Anglia - Argentina:

Olanda - Japonia 2-2

Spania - Uruguay 1-0

Brazilia - Norvegia 1-2

Una dintre deciziile sale a fost discutată intens. În Brazilia - Norvegia, Elfath nu a acordat inițial penalty la intervenția lui Kristoffer Ajer asupra lui Matheus Cunha.

Arbitrul a revenit asupra deciziei după intervenția VAR, iar Brazilia a primit lovitură de la 11 metri. Bruno Guimaraes a ratat însă penalty-ul.

Ajer, fault asupra lui Cunha. Foto: Imago

Delegarea vine într-un moment în care arbitrajul din meciurile Argentinei a fost discutat intens.

Parcursul campioanei mondiale spre semifinală a fost însoțit de mai multe proteste din partea adversarilor, în special după meciurile cu Egipt și Elveția.

FIFA a respins acuzațiile de, prin vocea șefului arbitrajului, Pierluigi Collina.

Cel mai tensionat episod a venit după Argentina - Egipt, 3-2, în optimile de finală.

Federația Egipteană a contestat mai multe decizii luate de arbitrul francez Francois Letexier și de brigada sa, printre care anularea unui gol și neacordarea unui penalty pe final de meci.

Turneul pare foarte clar trucat, iar lucrurile au devenit evidente pentru toată lumea. Felicitări naționalei Argentinei pentru câștigarea Cupei Mondiale. Nu mai au nevoie de nimic altceva acum Mostafa Ziko, internațional egiptean

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport