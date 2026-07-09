- Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul etapei #2 din noul sezon al Ligii 1.
- Toate meciurile noii stagiuni pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Sezonul 2026-2027 din Superliga începe weekend-ul viitor, pe 17 iulie, cu partida din FC Voluntari și FC Botoșani, programul acesteia fiind stabilit anterior.
Până atunci, U Craiova și U Cluj se vor duela în Supercupă, duminică, de la 20:30
Programul etapei #2 din Liga 1
Runda debutează vineri cu duelul dintre FC Argeș și Petrolul și se încheie luni, la Botoșani, cu meciul dintre moldovani și Rapid.
Vineri, 24 iulie
- FC Argeș - Petrolul Ploiești, ora 18.30
- CFR 1907 Cluj - FC Voluntari, ora 21.30
Sâmbătă, 25 iulie
- UTA Arad - Oțelul Galați, ora 18.30
- FK Csikszereda - FCSB, ora 21.30
Duminică, 26 iulie
- Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Cluj, ora 18.30
- Dinamo - Universitatea Craiova, ora 21.30
Luni, 27 iulie
- Farul Constanța - Corvinul Hunedoara, ora 18.30
- FC Botoșani - FC Rapid, ora 21.30