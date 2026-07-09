Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul etapei #2 din noul sezon al Ligii 1.

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Sezonul 2026-2027 din Superliga începe weekend-ul viitor, pe 17 iulie, cu partida din FC Voluntari și FC Botoșani, programul acesteia fiind stabilit anterior.

Până atunci, U Craiova și U Cluj se vor duela în Supercupă, duminică, de la 20:30

Programul etapei #2 din Liga 1

Runda debutează vineri cu duelul dintre FC Argeș și Petrolul și se încheie luni, la Botoșani, cu meciul dintre moldovani și Rapid.

Vineri, 24 iulie

FC Argeș - Petrolul Ploiești, ora 18.30

CFR 1907 Cluj - FC Voluntari, ora 21.30

Sâmbătă, 25 iulie

UTA Arad - Oțelul Galați, ora 18.30

FK Csikszereda - FCSB, ora 21.30

Duminică, 26 iulie

Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Cluj, ora 18.30

Dinamo - Universitatea Craiova, ora 21.30

Luni, 27 iulie

Farul Constanța - Corvinul Hunedoara, ora 18.30

FC Botoșani - FC Rapid, ora 21.30

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