Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?"
Marius Avram (foto: GOLAZO.ro)
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?"

Vlad Nedelea
Publicat: 03.02.2026, ora 17:26
Actualizat: 03.02.2026, ora 18:49
  • Marius Avram (46 de ani), fost arbitru FIFA, a vorbit, la podcastul „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare greșeală din cariera de 27 de ani pe care a avut-o ca „central”.

Marius Avram a condus 246 de meciuri în 14 sezoane din prima ligă din România.

Între 2010 și 2020, ca arbitru FIFA, a avut aproape 150 de delegări internaționale.

Marius Avram rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”

Dintre sutele de meciuri în care s-a aflat la centru, Marius Avram nu poate uita prestația dezastruoasă avută la un meci din din Liga 1.

„A fost un meci după care am și fost trimis pe la Liga a IV-a, deși eram de câțiva ani în Liga 1. Un CFR Cluj cu Timișoara. Am dat două lovituri de la 11 metri greșit. Eram 100% convins că am luat decizia corectă în teren. Deci n-aveam niciun dubiu.

După ce le-am văzut pe video am zis «Ce a fost în capul meu?». Norocul meu că a fost una într-o parte, una într-o parte și nu prea putea cineva să acuze că am făcut intenționat. Dacă erau două în aceeași direcție ieșea un scandal imens.

În același meci am anulat un gol absolut superb al lui Ianis Zicu. A fost o centrare din corner și el a luat un voleu direct în vinclu. Eu am văzut un fault în atac! Deci ăla a fost un meci dezastru!

După care m-am dus și am arbitrat pe la Liga a IV-a, Liga a III-a. Spectatorii din tribune... Tata era președinte, îți dai seama, l-am făcut de râs. Spectatorii strigau: «Te-a trimis tac-tu la liga a treia să te pedepsească». Asta era, n-aveam ce face”.

Despre ce a vorbit Marius Avram în episodul 13 al seriei „Lumini și Umbre”

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

