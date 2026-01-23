„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni” +10 foto
Mihai Stoica
Europa League

„Este terminat" Mihai Stoica nu mai crede în calificare, după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni"

Gabriel Neagu
Publicat: 23.01.2026, ora 00:45
Actualizat: 23.01.2026, ora 01:21
  • Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, nu mai crede în calificarea europeană a echipei.

Dinamo Zagreb a preluat controlul partidei încă din primele minute, reușind să aibă un avantaj de 2 goluri după primele 11 minute de joc.

Deși până la pauză FCSB a redus din diferență, croații au tranșat soarta duelului în ultimele minute ale actului secund.

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica, resemnat după eșecul rușinos: „Este terminat”

Mihai Stoica spune că FCSB a gestionat greșit repriza secundă, iar acest lucru a fost cauzat și de problemele de lot.

„La primul gol e o greșeală foarte mare. La al doilea, adversarul ne-a pus în dificultate.

La 2-1 ar fi trebuit să punem presiune mai mare, dar, din nefericire, n-am putut să aliniem cea mai bună echipă.

Au fost jucători importanți care nu au putut juca”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League.
Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League.

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League.
În urma eșecului de la Zagreb, oficialul celor de la FCSB nu mai crede în calificarea echipei în fazele eliminatorii ale Europa League: „Cu 9 puncte nu merge nimeni (n.r. - în următoarea fază a competiției). Este terminat. Simt, știu”.

Probabil că anul trecut am făcut mai mult decât credeam că suntem în stare să facem Mihai Stoica, președinte CA FCSB

Mihai Stoica: „E un motiv de a veni la stadion”

În ciuda șanselor infime de calificare în următoarea fază a competiției, oficialul celor de la FCSB face apel către fani, să susțină echipa în ultimul meci al echipei din faza principală.

„Mai e și meciul cu Fenerbahce și orice se poate întâmpla. Mă refer la meci în sine, pentru că, oricum ar fi, are miză.

Până la urmă e un motiv de a veni la stadion ca să vezi pe Ederson și pe Asensio și toți componenții echipei din Istanbul”, a mai spus Mihai Stoica.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

Dinamo Zagreb Mihai Stoica europa league fcsb
