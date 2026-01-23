„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, nu mai crede în calificarea europeană a echipei.

Dinamo Zagreb a preluat controlul partidei încă din primele minute, reușind să aibă un avantaj de 2 goluri după primele 11 minute de joc.

Deși până la pauză FCSB a redus din diferență, croații au tranșat soarta duelului în ultimele minute ale actului secund.

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 . Mihai Stoica, resemnat după eșecul rușinos: „Este terminat”

Mihai Stoica spune că FCSB a gestionat greșit repriza secundă, iar acest lucru a fost cauzat și de problemele de lot.

„La primul gol e o greșeală foarte mare. La al doilea, adversarul ne-a pus în dificultate.

La 2-1 ar fi trebuit să punem presiune mai mare, dar, din nefericire, n-am putut să aliniem cea mai bună echipă.

Au fost jucători importanți care nu au putut juca”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În urma eșecului de la Zagreb, oficialul celor de la FCSB nu mai crede în calificarea echipei în fazele eliminatorii ale Europa League: „Cu 9 puncte nu merge nimeni (n.r. - în următoarea fază a competiției). Este terminat. Simt, știu” .

Probabil că anul trecut am făcut mai mult decât credeam că suntem în stare să facem Mihai Stoica, președinte CA FCSB

Mihai Stoica: „E un motiv de a veni la stadion”

În ciuda șanselor infime de calificare în următoarea fază a competiției, oficialul celor de la FCSB face apel către fani, să susțină echipa în ultimul meci al echipei din faza principală.

„Mai e și meciul cu Fenerbahce și orice se poate întâmpla. Mă refer la meci în sine, pentru că, oricum ar fi, are miză.

Până la urmă e un motiv de a veni la stadion ca să vezi pe Ederson și pe Asensio și toți componenții echipei din Istanbul”, a mai spus Mihai Stoica.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport