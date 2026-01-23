„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”

- Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, nu mai crede în calificarea europeană a echipei.
Dinamo Zagreb a preluat controlul partidei încă din primele minute, reușind să aibă un avantaj de 2 goluri după primele 11 minute de joc.
Deși până la pauză FCSB a redus din diferență, croații au tranșat soarta duelului în ultimele minute ale actului secund.
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica, resemnat după eșecul rușinos: „Este terminat”
Mihai Stoica spune că FCSB a gestionat greșit repriza secundă, iar acest lucru a fost cauzat și de problemele de lot.
„La primul gol e o greșeală foarte mare. La al doilea, adversarul ne-a pus în dificultate.
La 2-1 ar fi trebuit să punem presiune mai mare, dar, din nefericire, n-am putut să aliniem cea mai bună echipă.
Au fost jucători importanți care nu au putut juca”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.
În urma eșecului de la Zagreb, oficialul celor de la FCSB nu mai crede în calificarea echipei în fazele eliminatorii ale Europa League: „Cu 9 puncte nu merge nimeni (n.r. - în următoarea fază a competiției). Este terminat. Simt, știu”.
Probabil că anul trecut am făcut mai mult decât credeam că suntem în stare să facem Mihai Stoica, președinte CA FCSB
Mihai Stoica: „E un motiv de a veni la stadion”
În ciuda șanselor infime de calificare în următoarea fază a competiției, oficialul celor de la FCSB face apel către fani, să susțină echipa în ultimul meci al echipei din faza principală.
„Mai e și meciul cu Fenerbahce și orice se poate întâmpla. Mă refer la meci în sine, pentru că, oricum ar fi, are miză.
Până la urmă e un motiv de a veni la stadion ca să vezi pe Ederson și pe Asensio și toți componenții echipei din Istanbul”, a mai spus Mihai Stoica.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7
|13
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7
|1
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1