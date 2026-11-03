Cine preia imobiliarele lui Lucescu Firma proiectului rezidențial de 17,5 milioane de euro și-a schimbat acționariatul +14 foto
Mircea Lucescu
Diverse

Cine preia imobiliarele lui Lucescu Firma proiectului rezidențial de 17,5 milioane de euro și-a schimbat acționariatul

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 14:59
  • Familia lui Mircea Lucescu a preluat controlul asupra societății Lakeside View SRL, prin care fostul selecționer a derulat afaceri imobiliare în București.
  • După moartea legendarului antrenor, participațiile sale au fost împărțite între soția și fiul său, Elena și Răzvan Lucescu.
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Noua structură a acționariatului a fost consemnată într-o hotărâre din 15 iulie 2026, publicată în Monitorul Oficial din 2 noiembrie.

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Elena și Răzvan Lucescu au preluat Lakeside View după moartea lui Mircea Lucescu

În urma succesiunii, Elena Lucescu (82 de ani) a devenit asociat majoritar, cu 62,5%, în timp ce Răzvan Lucescu (57 de ani) deține 37,5% din Lakeside View SRL, societatea înființată în 2016 de Mircea Lucescu.

Familia Lucescu are afaceri în domeniul imobiliar în zona Lacului Morii, prin societățile Lakeside View SRL și Lake Tower SRL. Cele două companii au fost asociate cu dezvoltarea ansamblurilor rezidențiale Lake House 1 și Lake House 2.

Proiect rezidențial de 17,5 milioane de euro la Lacul Morii

În septembrie 2025, Profit.ro a dezvăluit că Mircea Lucescu pregătea cel mai mare proiect imobiliar al său, o investiție estimată la 17,5 milioane de euro.

Ansamblul ar urma să fie construit pe un teren de 11.716 metri pătrați de pe strada Lacul Morii nr. 5-11, în Sectorul 6, vizavi de complexul Lake House, finalizat în 2022 și care cuprinde 230 de apartamente.

Planul prevede 349 de apartamente, distribuite în clădiri cu înălțimi cuprinse între 3 și 12 etaje, două niveluri subterane și 466 de locuri de parcare.

Răzvan Lucescu, alături de mama sa, Elena, și de soția sa, Ana Maria (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Răzvan Lucescu, alături de mama sa, Elena, și de soția sa, Ana Maria (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Răzvan Lucescu, alături de mama sa, Elena, și de soția sa, Ana Maria (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Capitalul social a fost majorat la 800 de lei

Odată cu schimbarea structurii asociaților, Elena și Răzvan Lucescu au aprobat majorarea capitalului social al Lakeside View SRL de la 200 la 800 de lei, printr-un aport suplimentar de 600 de lei.

Contribuțiile au fost făcute proporțional cu cotele deținute: Elena Lucescu a subscris 375 de lei, iar Răzvan Lucescu 225 de lei.

În urma operațiunii, capitalul social este împărțit în 80 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Elena Lucescu deține 50 de părți sociale, în valoare totală de 500 de lei, iar Răzvan Lucescu 30, în valoare de 300 de lei.

Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, a rămas administrator al societății.

Cum se împart acțiunile în cealaltă firmă imobiliară în care a fost implicat Mircea Lucescu

Spre deosebire de Lakeside View SRL, unde Elena Lucescu deține 62,5%, iar Răzvan 37,5%, în cealaltă companie imobiliară a familiei, Lake Tower SRL, participațiile celor doi sunt de 37,48%, respectiv 22,49%.

Ei sunt asociați aici cu Dimciu Tașu, care deține 39,97% din firmă, și cu Matei-Mircea Lucescu și Steve Tașu, fiecare cu câte 0,025%.

Lake Tower SRL a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 1,74 milioane de euro și un profit net de 790.000 de euro, în scădere față de 2024 și 2023, când compania a avut afaceri de 3,15 milioane, respectiv 3,58 milioane de euro, și profituri nete de 1,03 milioane, respectiv 1,31 milioane de euro.

Răzvan Lucescu a moștenit și acțiunile Romradiatoare

Pe lângă investițiile imobiliare, Mircea Lucescu deținea și 16,5% din acțiunile Romradiatoare Brașov, un pachet de 2,48 milioane de titluri, evaluat la momentul transferului la 3,31 milioane de lei (aproximativ 660.000 de euro).

După decesul fostului mare antrenor, acțiunile au fost transferate, în urma succesiunii, în contul comun al soției și fiului său, Elena și Răzvan Lucescu. Cei doi figurează la Bursă drept coproprietari ai întregului pachet.

Mircea Lucescu mai avea participații la Purcari Wineries, unde deținerea era sub 5%.

Galerie foto (14 imagini)

Mircea Lucescu, la ultimul meci ca selecționer al României, barajul cu Turcia pentru CM 2026, disputat pe 26 martie 2026 (foto: Sport Pictures) Mircea Lucescu, la ultimul meci ca selecționer al României, barajul cu Turcia pentru CM 2026, disputat pe 26 martie 2026 (foto: Sport Pictures) Mircea Lucescu, la ultimul meci ca selecționer al României, barajul cu Turcia pentru CM 2026, disputat pe 26 martie 2026 (foto: Sport Pictures) Mircea Lucescu, la ultimul meci ca selecționer al României, barajul cu Turcia pentru CM 2026, disputat pe 26 martie 2026 (foto: Sport Pictures) Mircea Lucescu, la ultimul meci ca selecționer al României, barajul cu Turcia pentru CM 2026, disputat pe 26 martie 2026 (foto: Sport Pictures)
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Mircea Lucescu a lăsat o avere de peste 35 de milioane de euro

Potrivit unei analize Economedia, averea lăsată de Mircea Lucescu este estimată la peste 35 de milioane de euro. Aceasta a fost acumulată atât din cariera de antrenor, cât și din investițiile derulate în paralel, inclusiv în domeniul imobiliar.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. În ultimele luni de viață, starea sa de sănătate se deteriorase treptat, iar problemele s-au agravat după meciul Turcia - România 1-0, disputat pe 26 martie, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026.

Pe 29 martie, selecționerului i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice cu jucătorii naționalei, în cantonamentul de la Mogoșoaia. A fost internat la spital, după ce în lunile precedente mai avusese nevoie de îngrijiri medicale și de alte internări.

În decembrie 2025, Mircea Lucescu fusese diagnosticat cu leucemie, o formă de cancer al sângelui, și intrase în programul național de tratament. Cu toate acestea, și-a continuat activitatea și și-a păstrat, în mare parte, ritmul obișnuit de viață.

Mircea Lucescu a fost înmormântat pe 10 aprilie, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din București.

Galerie foto (29 imagini)

Slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. FOTO Basilica.ro / Mircea Florescu Slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. FOTO Basilica.ro / Mircea Florescu Slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. FOTO Basilica.ro / Mircea Florescu Slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. FOTO Basilica.ro / Mircea Florescu Slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. FOTO Basilica.ro / Mircea Florescu
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