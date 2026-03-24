Surpriza lui Lucescu Ce hotărâre a luat selecționerul după ce a aflat că Ionuț Radu poate juca la barajul cu Turcia
Mircea Lucescu & portarii de la echipa națională FOTO: Sport Pictures
Surpriza lui Lucescu Ce hotărâre a luat selecționerul după ce a aflat că Ionuț Radu poate juca la barajul cu Turcia

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 19:12
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 19:57

După venirea lui Laurențiu Popescu la lot, România are în acest moment 4 portari convocați pentru semifinala barajului cu Turcia.

Pe urmele lui Lucescu și Pancu FOTO+VIDEO. Reportaj de la locul unde românii au scris deja istorie: cum ajungi și ce trebuie să știi despre arena lui Beșiktaș
Citește și
Pe urmele lui Lucescu și Pancu FOTO+VIDEO. Reportaj de la locul unde românii au scris deja istorie: cum ajungi și ce trebuie să știi despre arena lui Beșiktaș
Citește mai mult
Pe urmele lui Lucescu și Pancu FOTO+VIDEO. Reportaj de la locul unde românii au scris deja istorie: cum ajungi și ce trebuie să știi despre arena lui Beșiktaș

România, patru portari în lot cu Turcia

Selecționerul Mircea Lucescu ar fi decis ca toți cei patru portari să facă deplasarea la Istanbul, conform fanatik.ro.

Ionuț Radu, Marian Aioani, Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu sunt cele patru variante pe care le are selecționerul. În afară de Radu, niciunul dintre ceilalți trei portari nu a mai jucat la echipa națională.

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, club la care apără Cătălin Căbuz, a declarat:

„Din ce am vorbit eu cu Căbuz, dacă Radu va fi OK vor merge toți patru la Istanbul. Mircea Lucescu nu va renunța la niciun portar”.

Când va începe Radu antrenamentele cu echipa națională

Portarul lui Celta Vigo a ajuns marți seară la București și a plecat direct spre cantonamentul echipei naționale.

Deși trebuia să ajungă la ora 17:00 în București, avionul cu care a zburat a avut o întârziere de aproximativ 50 de minute, astfel că Radu a ratat antrenamentul de marți seara.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți vor oferi cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

FOTO. Tupraș Stadyumu, locul în care elevii lui Mircea Lucescu vor juca semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Citește și

Sfat pentru jucătorii lui Il Luce Expertul în arbitraj de la Marca analizează prestațiile lui Francois Letexier și  îi avertizează pe tricolori: „Să nu facă asta!”
Nationala
19:03
Sfat pentru jucătorii lui Il Luce Expertul în arbitraj de la Marca analizează prestațiile lui Francois Letexier și îi avertizează pe tricolori: „Să nu facă asta!”
Citește mai mult
Sfat pentru jucătorii lui Il Luce Expertul în arbitraj de la Marca analizează prestațiile lui Francois Letexier și  îi avertizează pe tricolori: „Să nu facă asta!”
Convocare de urgență Probleme și pentru România U21! S-a accidentat și va rata următoarele două meciuri
Nationala
19:03
Convocare de urgență Probleme și pentru România U21! S-a accidentat și va rata următoarele două meciuri
Citește mai mult
Convocare de urgență Probleme și pentru România U21! S-a accidentat și va rata următoarele două meciuri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Știrile zilei din sport
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nationala
17:23
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Citește mai mult
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Nationala
17:59
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori” în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Citește mai mult
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Nationala
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Citește mai mult
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Nationala
14:36
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Citește mai mult
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
18:57
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
19:13
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
