Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a luat o decizie surprinzătoare, după ce a aflat că Ionuț Radu (28 de ani) vine la lot, chiar dacă s-a accidentat la ultima partidă disputată pentru Celta Vigo.

După venirea lui Laurențiu Popescu la lot, România are în acest moment 4 portari convocați pentru semifinala barajului cu Turcia.

România, patru portari în lot cu Turcia

Selecționerul Mircea Lucescu ar fi decis ca toți cei patru portari să facă deplasarea la Istanbul, conform fanatik.ro.

Ionuț Radu, Marian Aioani, Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu sunt cele patru variante pe care le are selecționerul. În afară de Radu, niciunul dintre ceilalți trei portari nu a mai jucat la echipa națională.

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, club la care apără Cătălin Căbuz, a declarat:

„Din ce am vorbit eu cu Căbuz, dacă Radu va fi OK vor merge toți patru la Istanbul. Mircea Lucescu nu va renunța la niciun portar”.

Când va începe Radu antrenamentele cu echipa națională

Portarul lui Celta Vigo a ajuns marți seară la București și a plecat direct spre cantonamentul echipei naționale.

Deși trebuia să ajungă la ora 17:00 în București, avionul cu care a zburat a avut o întârziere de aproximativ 50 de minute, astfel că Radu a ratat antrenamentul de marți seara.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

FOTO. Tupraș Stadyumu, locul în care elevii lui Mircea Lucescu vor juca semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

