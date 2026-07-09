Neymar (34 de ani) s-ar putea retrage definitiv din fotbal, după eliminarea suferită alături de Brazilia la CM 2026.

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Selecao s-a oprit în „optimi”, după 1-2 în fața Norvegiei, partidă care s-a încheiat cu retragerea lui Neymar de la echipa națională, însă povestea starului brazilian în fotbal ar putea fi aproape de final.

Neymar ia în calcul retragerea definitivă din fotbal

Jucătorul lui Santos se află în vacanță pentru câteva zile, alături de familia sa, iar acesta ar lua curând o decizie importană în privința carierei sale.

Deși după eliminarea de la Mondial ar urma o întoarcere la Santos, club cu care mai are contract până în decembrie, apropiații fotbalistului susțin că ar exista și varianta unei retrageri definitive, informează marca.com.

Unul dintre principalii factori ai incertitudinii lui Neymar este epuizarea din punct de vedere emoțional pe care a resimțit-o în ultimii ani.

Tot apropiații ar fi transmis că brazilianul este din ce în ce mai obosit, în special din cauza relației sale cu presa, considerând, totodată, că nu a primit recunoașterea pe care o merită după mai bine de 15 ani în care a reprezentat Brazilia.

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Neymar are 3 variante pe masă

Atacantul lui Santos ia în calcul trei opțiuni pentru viitorul său:

Să-și ducă la bun sfârșit contractul cu Santos, scadent în decembrie.

Să încerce un transfer într-un mediu mai puțin solicitant

Retragerea definitivă din fotbalul profesionist

Un mesaj emoționant, postat recent de tatăl lui Neymar, a accentuat și mai tare incertitudinea privind viitorul fotbalistului:

„Vreau să-ți adresez o rugăminte părintească. Fiule, continuă să joci fotbal. Redescoperă bucuria de a avea mingea la picioare. Redescoperă-ți zâmbetul pe teren.

Astăzi ești sănătos. Dumnezeu ți-a oferit încă o șansă să faci ceea ce ai iubit dintotdeauna. Bucură-te de fotbal”, a scris tatăl lui Neymar, pe rețelele de socializare.

Între timp, Santos ar aștepta deja un răspuns din partea lui Neymar.

Clubul brazilian nu a început nicio negociere oficială, dar se estimează că discuțiile între cele două părți ar putea începe în zilele următoare.

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