Nota de plată  CS Universitatea Craiova, obligată la cheltuieli de judecată mari după pierderea apelului pentru palmaresul „Științei”
Nota de plată CS Universitatea Craiova, obligată la cheltuieli de judecată mari după pierderea apelului pentru palmaresul „Științei”

Publicat: 24.04.2026, ora 20:38
Actualizat: 24.04.2026, ora 20:38
  • Curtea de Apel Timișoara a stabilit că CS Universitatea Craiova trebuie să suporte cheltuielile de judecată după pierderea apelului în dosarul privind palmaresul Universității Craiova.
  • Decizia vine în completarea hotărârii din 5 februarie 2026.

După pierderea apelului în dosarul privind palmaresul istoric al Universității Craiova, Curtea de Apel Timișoara a stabilit că Club Sportiv Universitatea Craiova trebuie să plătească peste 30.000 de lei, aproximativ 6.000 de euro, cheltuieli de judecată.

CS Universitatea Craiova, obligată să achite către FCU Craiova cheltuieli de judecată în valoare de 6.000 de euro

Suma principală, de 29.613,75 lei, aproximativ 5.900 de euro, a fost stabilită în favoarea FCU 1948 Craiova și reprezintă onorariul de avocat suportat în proces.

FC U Craiova SA, societatea patronată de Adrian Mititelu și aflată acum în faliment, a fost reprezentată în acest proces de avocatul Tudor Chiuariu, fost ministru al Justiției în al doilea guvern Tăriceanu, între aprilie și decembrie 2007.

La această sumă se adaugă cheltuieli de judecată pentru ceilalți participanți din dosar, ceea ce ridică totalul obligațiilor stabilite de instanță la peste 30.000 de lei.

Decizia Curții de Apel Timișoara vine în completarea hotărârii din 5 februarie 2026, prin care apelul formulat de CS Universitatea Craiova, clubului sportiv de drept public, fusese respins, iar sentința din 2017 a Tribunalului Dolj a fost menținută în litigiul privind palmaresul istoric al Universității Craiova.

Ultima redută: Înalta Curte

Decizia nu e definitivă, putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pavel Badea (58 de ani), directorul executiv de la CS Universitatea Craiova, a declarat după decizia Curții de Apel: „Nimeni nu a câștigat nimic!”.

În martie, Curtea de Apel Timișoara a publicat motivarea deciziei din februarie 2026 prin care a respins apelul formulat de Club Sportiv Universitatea Craiova în litigiul privind palmaresul istoric al echipei din Bănie.

Instanța a arătat că menține soluția Tribunalului Dolj, reținând că palmaresul este legat de continuitatea activității echipei de fotbal transferate către FC U Craiova SA, societate aflată în prezent în faliment și asociată lui Adrian Mititelu.

Ce spune Curtea de Apel Timișoara

GOLAZO.ro prezintă în continuare cele mai importante pasaje din hotărârea Curții de Apel Timișoara, prin care a respins apelul formulat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova, prezidat de Pavel Badea.

  • Curtea constată că încercarea de a fundamenta, pe cale argumentativă, dobândirea palmaresului istoric al vechii echipe de fotbal de către reclamant și, implicit, de către clubul de fotbal înființat de acesta în anul 2012, nu este susținută nici de situația juridică rezultată din actele existente, în sensul existenței unei continuități juridice și sportive între aceste entități.
  • Or, în absența unei asemenea continuități, palmaresul istoric nu poate fi atribuit unei structuri fotbalistice nou create la mai mult de două decenii de la desprinderea secției de fotbal din clubul originar.
  • În consecință, Curtea reține că, din punct de vedere logico-juridic, clubul de fotbal înființat de către reclamant în anul 2012 ar putea eventual pretinde palmaresul aferent perioadei ulterioare constituirii sale, neputând revendica sau pretinde palmaresul istoric anterior, acesta aparținând entității sportive care a realizat performanțele respective și care a avut o identitate juridică și sportivă distinctă de cea a reclamantului.
  • Argumentul reclamantului potrivit căruia ar fi continuatorul clubului originar și că, în această calitate, ar deține atât marca, cât și palmaresul aferent activității fotbalistice, nu poate fi primit.
  • În realitate, astfel cum reiese din actele dosarului, secția de fotbal s-a desprins din cadrul clubului inițial în anul 1991 și și-a continuat activitatea în mod autonom.
  • În cauză nu este vorba de o întrerupere temporară a activităţii fotbalistice a Clubului Sportiv Universitatea Craiova, ci faptul că a operat o încetare a activităţii secţiei de fotbal a acestui club pentru a permite înfiinţarea la acel moment a Fotbal Club Universitatea Craiova, intenţia fiind clară în sensul preluării întregului patrimoniu al acelei secţii de către clubul de fotbal nou înfiinţat în 1991.
  • Din perspectiva palmaresului, acesta a urmat parcursul clubului de fotbal care a continuat activitatea sportivă, participând în mod neîntrerupt în competițiile interne și internaționale în care era deja înscris anterior desprinderii.
  • În vederea separării bazei materiale, prin protocolul 1937/18.02.1991 s-a procedat la predarea-primirea tuturor activelor și pasivelor încheiat între Clubul Sportiv Universitatea Craiova și Fotbal Club Universitatea Craiova, fără nicio distincție.
  • Nu se poate reține susținerea apelantului reclamant în sensul că în acest protocol nu s-a prevăzut în mod expres faptul că s-a transmis dreptul la palmares către nou înființatul club de fotbal, în condițiile în care urmare a Ordinului nr. 4162/22.01.1991 al Ministerului Învățământului, a fost emis Ordinul nr.163/24.01.1991 al Ministerului Sportului, s-a procedat la separarea bazei materiale între Clubul Sportiv Universitatea Craiova și nou-înființatul Fotbal Club Universitatea Craiova, iar conform protocolului de predare primire au fost predate toate activele și pasivele legate de această separare a bazei materiale, fără nicio excepție.

Palmaresul istoric al Universității Craiova

  • De 4 ori campioană a României: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991
  • De 8 ori câștigătoare a Cupei României: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021
  • Câștigătoare a Supercupei României: 2020-2021
  • Semifinalistă a Cupei UEFA: 1982-1983
  • Sfertfinalistă a Cupei Campionilor Europeni: 1981-1982

Recorduri:

  • Este prima echipă  din România calificată în semifinalele unei cupe europene (1982/1983)
  • Este prima echipă din România calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni (1981/1982)
  • Este prima echipă din România care a eliminat formații din Germania (FC Kaiserslautern) și Anglia (Leeds United)

Istoricul procesului de 12 ani

În 2023, Curtea de Apel Timișoara atribuise palmaresul „Științei” clubului condus de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în iunie 2025 magistrații au casat sentința și au dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Timișoara.

Litigiul privind palmaresul a început în 2014, ca urmare a disputelor dintre FC Universitatea Craiova (FCU Craiova) și CS Universitatea Craiova, referitoare la dreptul de a folosi brandul și istoria clubului.

De-a lungul anilor, procesul a trecut prin mai multe instanțe, inclusiv Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu decizii parțiale, casări și rejudecări.

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
