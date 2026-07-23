„Messi n-are personalitate”  VIDEO: Dialogul dintre Pele și Maradona , din urmă cu 10 ani, a redevenit viral: „Nu e un lider înnăscut” +7 foto
Foto: captură X/@CalcioTurkey
Diverse

„Messi n-are personalitate” VIDEO: Dialogul dintre Pele și Maradona, din urmă cu 10 ani, a redevenit viral: „Nu e un lider înnăscut”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 14:38
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 14:38
  • Lionel Messi (39 de ani) a încheiat cu lacrimi în ochi Campionatul Mondial 2026, după ce Argentina a fost învinsă în finală de Spania, scor 0-1.
  • Odată cu încheierea turneului, în mediul online a redevenit viral un dialog despre Messi, din 2016, între legendarii Pele și Maradona.
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Lionel Messi a jucat cea de-a treia sa finală de Campionat Mondial, un record pe care-l împarte cu fostul mare fundaș brazilian Cafu.

Nu a reușit să ridice trofeul ca în 2022, iar starul Argentinei a devenit un subiect tot mai discutat pe internet.

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FOTO. Dialogul viral între Pele și Maradona despre Lionel Messi

În 2016, în timpul unui eveniment desfășurat la Paris, legendarii fotbaliști Pele și Maradona au profitat de ocazie și au discutat despre Lionel Messi.

La acea vreme, starul Argentinei era acuzat că era mai preocupat să joace pentru Barcelona decât pentru națională.

Ulterior, Messi a decis să se retragă temporar de la prima reprezentativă, după Copa America 2016. Cu doar câteva săptămâni înainte de acel moment, Maradona și Pele au purtat acel dialog care a devenit celebru.

Dialogul celebru dintre Maradona și Pele, despre Lionel Messi. Foto: captură YouTube/BeanymanSports
Dialogul celebru dintre Maradona și Pele, despre Lionel Messi. Foto: captură YouTube/BeanymanSports

Galerie foto (7 imagini)

Dialogul celebru dintre Maradona și Pele, despre Lionel Messi. Foto: captură YouTube/BeanymanSports Dialogul celebru dintre Maradona și Pele, despre Lionel Messi. Foto: captură YouTube/BeanymanSports Dialogul celebru dintre Maradona și Pele, despre Lionel Messi. Foto: captură YouTube/BeanymanSports Dialogul celebru dintre Maradona și Pele, despre Lionel Messi. Foto: captură YouTube/BeanymanSports Dialogul celebru dintre Maradona și Pele, despre Lionel Messi. Foto: captură YouTube/BeanymanSports
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Într-un moment în care a uitat că microfoanele erau pornite, Pele a fost curios să afle mai multe detalii despre personalitatea lui Messi. Brazilianul l-a întrebat pe Maradona, în auzul tuturor:

„Diego, îl cunoști personal pe Messi?”, a spus atunci brazilianul. Maradona a răspuns pozitiv.

„Cum este ca om? E un băiat de treabă? Nu-l cunosc foarte bine”, a mai întrebat Pele.

Este un om bun, dar nu prea are personalitate. Nu este genul de lider înnăscut”, a replicat argentinianul.

Pele a replicat: „Înțeleg. Așa cum erau mulți jucători și în vremea noastră”. A urmat apoi răspunsul lui Maradona: „Exact. Au fost mulți jucători așa”.

Ulterior, după ce a încheiat dialogul cu Maradona, Pele a vrut să le explice celor prezenți la eveniment ce au discutat cei doi.

„În 1970 era Rivelino. Vorbeam despre Messi, despre Argentina lui Messi. El spune că Messi este un mare jucător, fără niciun dubiu, dar că nu are personalitate”, a încheiat Pele, conform givemesport.com.

Retragerea lui Messi de la națională, foarte posibilă în septembrie: amical acasă

Leo Messi se pregătește de retragere. La 39 de ani, va părăsi în curând selecționata Argentinei. 21 de ani în care a trăit tot la Mondial, șase turnee, trei finale, două pierdute, ultima acum, dar și triumful din 2022, în Qatar.

125 de goluri
și 68 de pase decisive a oferit Messi echipei Argentinei, pentru care a jucat 207 meciuri în toate competițiile

Mass-media argentiniană susține însă că retragerea internațională nu este departe. Ar fi chiar în 2026.

Lacrimile de la sfârșitul finalei Campionatului Mondial prevestesc și sfârșitul călătoriei, nu doar ultimul turneu final.

Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg
Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (1).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (2).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (4).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (5).jpg
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TyC Sports susține că Messi va mai rămâne câteva luni în tricoul alb-bleu.

Potrivit postului TV din Buenos Aires, preluat și de RMC Sport, atacantul și-ar putea lua adio de la națională într-un meci jucat acasă, în fața propriilor suporteri.

Un amical plănuit pentru septembrie. Deocamdată, nu au fost definitivate nici data, nici numele adversarului.

Este posibil ca finala CM 2026 să fi fost ultima întâlnire oficială.

1.164 de meciuri
a jucat Messi în carieră: 957 la echipele de club (Barcelona, PSG, Inter Miami) și 207 la națională. A înscris 919 goluri (794 la club și 125 pentru Argentina)

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