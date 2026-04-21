Caz șocant în Spania VIDEO: Grup de ultrași ai lui Real Sociedad, arestat după ce au încercat să scoată de pe carosabil o dubă cu fani ai lui Atletico +7 foto
foto: captură video X/Jusapol Madrid
alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 17:06
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 17:55
  • Un grup de ultrași ai celor de la Real Sociedad a ajuns în arestul Poliției, după ce a încercat să scoată de pe șosea o dubă în care se aflau câțiva suporteri ai celor de la Atletico Madrid.

Cele două formații s-au întâlnit, sâmbătă, în finala Cupei Spaniei, iar incidentul a avut loc la întoarcerea spre casă, partida având loc la Sevilla.

Ultrașii lui Real Sociedad, ajunși în arest după ce au încercat să-i scoată pe fanii lui Atletico de pe carosabil

Jusapol Madrid, o asociație spaniolă formată din agenți ai Corpului Național de Poliție și ai Gărzii Civile, a informat că i-a arestat pe câțiva dintre ultrașii lui Real Sociedad.

Aceștia au încercat să scoată de pe șosea o dubă în care se aflau câțiva fanii ai lui Atletico Madrid, în timp ce se întorceau de la finala Cupei.

Momentul a fost filmat și dezvăluit de o fană a madrilenilor, iar pe imagini se poate observa cum trei dube de culoare neagră încearcă să scoată în afara drumului o altă dubă, care afișase un steag în culorile lui Atletico și încă unul al Spaniei, informează marca.com.

„Ne-am speriat de moarte, pentru că ne-au văzut înregistrând și a trebuit să oprim pe un drum de urgență ca să-i lăsăm să treacă.

Sinceră să fiu, nu cred că ne-au acordat prea multă atenție, pentru că, din cauza ambuteiajelor, puteau să-i ajungă pe ei din urmă. Ar fi putut să-i ajungă chiar și pe jos. Nu am nicio problemă să raportez această bandă rușinoasă”, a declarat Sandra, fana celor de Atletico.

Real Sociedad a fost echipa care s-a impus în ultimul act al Cupei Spaniei, la loviturile departajare, după 2-2 (4-3), cucerind al patrulea trofeu din istorie în această competiție.

Real Sociedad a câștigat Cupa Spaniei. Foto: IMAGO

