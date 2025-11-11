„O opțiune foarte bună” Ricardo Cadu vede cu ochi buni o posibilă numire a lui  Daniel Sousa la Craiova
Daniel Sousa foto: montaj/GOLAZO.ro
„O opțiune foarte bună” Ricardo Cadu vede cu ochi buni o posibilă numire a lui Daniel Sousa la Craiova

Ștefan Neda
Publicat: 11.11.2025, ora 15:53
Actualizat: 11.11.2025, ora 15:53

După ce Mario Felgueiras a transmis, luni, că noul tehnician va fi cu siguranță străin, GOLAZO.ro a anunțat apoi că Daniel Sousa este principalul favorit pentru preluarea postului lăsat liber de Mirel Rădoi.

Ricardo Cadu: „Daniel Sousa e o opțiune foarte bună”

Fostul jucător al celor de la CFR Cluj, portughezul Ricardo Cadu, îl vede pe Sousa foarte potrivit pentru Craiova.

„Sunt mai mulți antrenori portughezi buni care sunt liberi de contract. Cu siguranță, Mario Felgueiras știe ce să facă.

Craiova este o echipă mare din România, joacă în Conference și normal că orice antrenor vrea să meargă acolo.

Daniel Sousa a fost antrenor la Braga, am citit și eu că este una dintre variante.

Este bun, tânăr, îi place jocul. Dacă este, într-adevăr, o variantă, este o opțiune foarte bună. Părerea mea este că Daniel Sousa ar fi chiar o opțiune bună pentru Craiova”, a spus Ricardo Cadu, pentru digisport.ro.

250 de meciuri
a bifat Ricardo Cadu în tricoul celor de la CFR Cluj, a cucerit 3 titluri în Liga 1 și a reușit 30 de goluri

Cine este Daniel Sousa

După ce a fost secundul lui Villas-Boas, Sousa a decis în anul 2022 să își înceapă propriul drum în antrenorat.

Prima sa formație a fost Gil Vicente, echipă cu care a obținut 10 victorii în 25 de meciuri.

După un sezon petrecut la Gil Vicente, Sousa a plecat la Arouca, formație alături de care a reușit rezultate excelente, echipa sa fiind considerată revelația sezonului 2023/2024 în prima ligă din Portugalia.

Rezultatele bune obținute cu Arouca l-au propulsat pe Daniel Sousa direct în topul antrenorilor din liga portugheză, acesta fiind instalat chiar la SC Braga, după plecarea lui Artur Jorge de la echipă.

Sousa a rezistat doar 4 meciuri la Braga, reușind să obțină două victorii și două remize. Ultima sa echipă a fost Vitoria Guimaraes, în sezonul trecut, acolo unde a stat doar 18 zile și a înregistrat două remize și o înfrângere.

antrenor Universitatea Craiova liga 1 Ricardo Cadu daniel sousa
