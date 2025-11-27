U CRAIOVA - MAINZ. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, a dezvăluit că ar fi mulțumit și cu un rezultat de egalitate.

oltenilor, a dezvăluit că ar fi mulțumit și cu un rezultat de egalitate. Universitatea Craiova - Mainz se joacă în această seară, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova ocupă locul 20 după primele 3 etape din Conference League, iar Sorin Cârțu este conștient de valoarea celor de la Mainz, motiv pentru care orice rezultat pozitiv, inclusiv o remiză, ar fi pe placul oficialului din Bănie.

U CRAIOVA - MAINZ. Sorin Cârțu: „Pentru mine un rezultat pozitiv e și egalul”

„E un echilibru la Mainz, dacă ținem cont de cum stau în Europa și în campionat. Ne așteaptă o partidă foarte grea.

Din ce ne-au dat analiștii noștri, Mainz se prezintă poate cel mai bine, are cele mai bune procente. E reprezentanta unui fotbal mare și are în componență fotbaliști super profesioniști.

Sunt greu de combătut, dar eu am speranțe. Având în vedere prestațiile noastre, mă gândesc că am putea să continuăm ceea ce s-a făcut bine până acum cu Mirel Rădoi.

Contează foarte mult experiența internațională și întotdeauna partidele de cupe europene se desfășoară pe alt specific. Conference e diferit și față de meciurile din preliminarii, că acolo jucai tur-retur.

Aici e un singur meci între echipe, ceea ce realizezi, cu asta rămâi. Pentru mine un rezultat pozitiv e și egalul. M-ar bucura, ar crea o stare de spirit importantă” a declarat Sorin Cârțu, citat de digisport.ro.

Sorin Cârțu: „ Ne-am putea face vise legate de primăvara europeană”

Pe lângă Mainz, Universitatea Craiova mai are de jucat cu Sparta Praga și AEK Atena, până la finalul fazei principale din Conference League.

Președintele onorific al oltenilor este de părere că o zestre de 4 puncte în aceste partide ar fi sinonime cu o calificare în primăvara europeană.

„Am mai avea încă două partide cu Sparta Praga și AEK Atena și ne-am putea face vise legate de primăvara europeană.

Avem patru puncte, făcute sub altă conducere tehnică. Trei meciuri au fost cu Mirel și așteptăm să punem și acum ceva la zestrea asta. Patru puncte ar fi perfecte. Meciurile astea se anunță mai grele”, a adăugat Cârțu.

Cârțu a avut un mesaj și pentru suporterii formației de pe „Ion Oblemenco”:

„Eu aștept craiovenii și pe cei din Oltenia să vină la meci. Reușitele mari au fost realizate cu ajutorul lor. Prezența suporterilor a creat o stare de spirit extraordinară. Pentru asta jucăm un an întreg în campionat, ca să-ți dea șansa la cupe europene.

Când joci aici, trebuie să fii la capacitate maximă. Jucătorii noștri au calitate și trebuie să arate acest lucru.

Au trecut ceva ani de la ultimul titlu. Trebuie să uite toată lumea acum de campionat, pentru că jucăm în Europa acum”, a concluzionat președintele onorific al Craiovei.

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U CRAIOVA 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

