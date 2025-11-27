Cârțu cere mobilizare generală Oficialul de la U Craiova, înainte de meciul cu Mainz: „Toată lumea să uite de campionat!”
Sorin Cârțu/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

Cârțu cere mobilizare generală Oficialul de la U Craiova, înainte de meciul cu Mainz: „Toată lumea să uite de campionat!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 16:42
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 16:42
  • U CRAIOVA - MAINZ. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, a dezvăluit că ar fi mulțumit și cu un rezultat de egalitate.
  • Universitatea Craiova - Mainz se joacă în această seară, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova ocupă locul 20 după primele 3 etape din Conference League, iar Sorin Cârțu este conștient de valoarea celor de la Mainz, motiv pentru care orice rezultat pozitiv, inclusiv o remiză, ar fi pe placul oficialului din Bănie.

Se zguduie Oltenia! Câte bilete s-au vândut pentru meciul U Craiova - Mainz » O să fie o atmosferă fabuloasă
Citește și
Se zguduie Oltenia! Câte bilete s-au vândut pentru meciul U Craiova - Mainz » O să fie o atmosferă fabuloasă
Citește mai mult
Se zguduie Oltenia! Câte bilete s-au vândut pentru meciul U Craiova - Mainz » O să fie o atmosferă fabuloasă

U CRAIOVA - MAINZ. Sorin Cârțu: „Pentru mine un rezultat pozitiv e și egalul”

„E un echilibru la Mainz, dacă ținem cont de cum stau în Europa și în campionat. Ne așteaptă o partidă foarte grea.

Din ce ne-au dat analiștii noștri, Mainz se prezintă poate cel mai bine, are cele mai bune procente. E reprezentanta unui fotbal mare și are în componență fotbaliști super profesioniști.

Sunt greu de combătut, dar eu am speranțe. Având în vedere prestațiile noastre, mă gândesc că am putea să continuăm ceea ce s-a făcut bine până acum cu Mirel Rădoi.

Contează foarte mult experiența internațională și întotdeauna partidele de cupe europene se desfășoară pe alt specific. Conference e diferit și față de meciurile din preliminarii, că acolo jucai tur-retur.

Aici e un singur meci între echipe, ceea ce realizezi, cu asta rămâi. Pentru mine un rezultat pozitiv e și egalul. M-ar bucura, ar crea o stare de spirit importantă” a declarat Sorin Cârțu, citat de digisport.ro.

Sorin Cârțu: „Ne-am putea face vise legate de primăvara europeană

Pe lângă Mainz, Universitatea Craiova mai are de jucat cu Sparta Praga și AEK Atena, până la finalul fazei principale din Conference League.

Președintele onorific al oltenilor este de părere că o zestre de 4 puncte în aceste partide ar fi sinonime cu o calificare în primăvara europeană.

„Am mai avea încă două partide cu Sparta Praga și AEK Atena și ne-am putea face vise legate de primăvara europeană.

Avem patru puncte, făcute sub altă conducere tehnică. Trei meciuri au fost cu Mirel și așteptăm să punem și acum ceva la zestrea asta. Patru puncte ar fi perfecte. Meciurile astea se anunță mai grele”, a adăugat Cârțu.

Cârțu a avut un mesaj și pentru suporterii formației de pe „Ion Oblemenco”:

„Eu aștept craiovenii și pe cei din Oltenia să vină la meci. Reușitele mari au fost realizate cu ajutorul lor. Prezența suporterilor a creat o stare de spirit extraordinară. Pentru asta jucăm un an întreg în campionat, ca să-ți dea șansa la cupe europene.

Când joci aici, trebuie să fii la capacitate maximă. Jucătorii noștri au calitate și trebuie să arate acest lucru.

Au trecut ceva ani de la ultimul titlu. Trebuie să uite toată lumea acum de campionat, pentru că jucăm în Europa acum”, a concluzionat președintele onorific al Craiovei.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Samsunspor7-09
2. Celje7-29
3. Mainz4-19
4. AEK Larnaca5-07
5. Lausanne5-17
6. Rayo Vallecano7-47
7. Strasbourg5-37
8. Fiorentina6-26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Crystal Palace5-26
10. Shakhtar6-46
11. KuPS4-25
12. Rakow3-15
13. Drita3-25
14. Jagiellonia3-25
15. AEK Atena8-44
16. Sparta Praga4-24
17. Noah3-34
18. Rijeka2-24
19. Sigma Olomouc3-44
20. U CRAIOVA2-34
21. Shkendija2-34
22. Lincoln3-74
23. Lech Poznan7-63
24. Dinamo Kiev6-53
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Legia3-43
26. Zrinjski5-73
27. Alkmaar2-73
28. Hacken3-42
29. Omonia2-32
30. Shelbourne0-21
31. Shamrock Rovers2-71
32. Breidablik0-51
33. Aberdeen2-91
34. Slovan Bratislava2-60
35. Hamrun Spartans0-50
36. Rapid Viena1-80

Citește și

„Avem meciuri grele” Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine”
Handbal
15:10
„Avem meciuri grele” Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine”
Citește mai mult
„Avem meciuri grele” Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine”
Alibec, refuzat în Liga 1  Surpriza sezonului nu vrea să audă de atacantul de la FCSB: „N-ai ce să faci cu el. E vorba de atitudine!”
Superliga
14:18
Alibec, refuzat în Liga 1 Surpriza sezonului nu vrea să audă de atacantul de la FCSB: „N-ai ce să faci cu el. E vorba de atitudine!”
Citește mai mult
Alibec, refuzat în Liga 1  Surpriza sezonului nu vrea să audă de atacantul de la FCSB: „N-ai ce să faci cu el. E vorba de atitudine!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Universitatea Craiova Sorin Cartu mainz conference league
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share