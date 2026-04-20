„Rasismul trebuie pedepsit mult mai dur" Victor Angelescu cere măsuri după bannerele revoltătoare afișate de fanii Craiovei: „Inacceptabil!"
„Rasismul trebuie pedepsit mult mai dur” Victor Angelescu cere măsuri după bannerele revoltătoare afișate de fanii Craiovei: „Inacceptabil!”

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 11:51
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 11:51
  • U Craiova - Rapid 1-0. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, cere măsuri drastice după bannerele rasiste afișate de fanii olteni în meciul din etapa #5 din play-off.

Deși atmosfera din tribunele stadionului „Ion Oblemenco” a fost una spectaculoasă, mai mulți fani ai Craiovei au afișat, de-a lungul primei reprize, mai multe bannere rasiste la adresa Rapidului.

Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste » Anunțul făcut de IPJ Dolj
U Craiova - Rapid 1-0. Victor Angelescu: „Rasismul trebuie tratat ca o prioritate și pedepsit mult mai dur”

Victor Angelescu a precizat că astfel de mesaje rasiste nu ar trebui să existe în societate.

„Am văzut de la fața locului ce mesaje rasiste au fost afișate aseară (n.r. - duminică) în peluza celor de la Craiova și vă spun că le considerăm inacceptabile.

Nu ar trebui să mai discutăm despre astfel de lucruri în 2026, pentru că rasismul nu are ce căuta nici în fotbal, nici în societate”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

Președintele Rapidului a amintit de sancțiunile primite de giuleșteni din cauza comportamentului fanilor și solicită ca astfel de măsuri să fie luate și în cazul Craiovei.

„Când văd ce se întâmplă pe alte stadioane, vă spun sincer că este imposibil să nu observăm diferențele de tratament.

Rapid a fost sancționată de fiecare dată dur pentru comportamentul propriilor suporteri, inclusiv în situații mult mai puțin grave. De aceea, ne așteptăm ca și în acest caz măsurile să fie aplicate pe măsura faptelor.

Dacă ne dorim cu adevărat să combatem acest fenomen, atunci rasismul trebuie tratat ca o prioritate și pedepsit mult mai dur. Altfel, riscăm să rămână doar un subiect despre care vorbim câteva zile, dar pe care nu îl rezolvăm, cum se pare că s-a tot întâmplat până acum”, a mai declarat Angelescu.

Printre mesajele rasiste afișate de fanii Craiovei se numără:

  • „S-a născut și Sud Rrapid / Copilul din șatră nedorit”
  • „«Farmecul» giuleștenilor: după orice meci, stabor...”
  • „E adevărat, nu e folclor / Rrapid = echipa rromilor!”
  • „Aveți un pigment bizar / Ați fost cu toții la solar?”
Ultima sancțiune primită de Rapid a fost etapa trecută, atunci când a primit o amendă de 60.000 de lei și a jucat meciul cu FC Argeș, scor 0-0, fără spectatori.

VIDEO. Golul marcat de Al Hamlawi în U Craiova - Rapid 1-0

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova539
3CFR Cluj534
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

Citește și

„Du-te, Ilie! Du-te...” VIDEO. Marcel Ciolacu, atac bizar la adresa lui Bolojan. Cum l-a folosit pe Nicolae Dică pentru a adânci criza politică 
Diverse
10:54
„Du-te, Ilie! Du-te...” VIDEO. Marcel Ciolacu, atac bizar la adresa lui Bolojan. Cum l-a folosit pe Nicolae Dică pentru a adânci criza politică
Citește mai mult
„Du-te, Ilie! Du-te...” VIDEO. Marcel Ciolacu, atac bizar la adresa lui Bolojan. Cum l-a folosit pe Nicolae Dică pentru a adânci criza politică 
„Chivu e noul Mourinho!”  Fostul mare jucător al lui Juventus îl laudă pe român: „Merită pe deplin” » De ce îl compară cu „The Special One”
Campionate
10:49
„Chivu e noul Mourinho!” Fostul mare jucător al lui Juventus îl laudă pe român: „Merită pe deplin” » De ce îl compară cu „The Special One”
Citește mai mult
„Chivu e noul Mourinho!”  Fostul mare jucător al lui Juventus îl laudă pe român: „Merită pe deplin” » De ce îl compară cu „The Special One”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Știrile zilei din sport
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Superliga
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Citește mai mult
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Diverse
10:50
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Citește mai mult
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Superliga
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Citește mai mult
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Handbal
11:27
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Citește mai mult
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:17
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
 A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
11:54
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
