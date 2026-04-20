„Rasismul trebuie pedepsit mult mai dur” Victor Angelescu cere măsuri după bannerele revoltătoare afișate de fanii Craiovei: „Inacceptabil!”

U Craiova - Rapid 1-0. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, cere măsuri drastice după bannerele rasiste afișate de fanii olteni în meciul din etapa #5 din play-off.

Deși atmosfera din tribunele stadionului „Ion Oblemenco” a fost una spectaculoasă, mai mulți fani ai Craiovei au afișat, de-a lungul primei reprize, mai multe bannere rasiste la adresa Rapidului.

Victor Angelescu a precizat că astfel de mesaje rasiste nu ar trebui să existe în societate.

„Am văzut de la fața locului ce mesaje rasiste au fost afișate aseară (n.r. - duminică) în peluza celor de la Craiova și vă spun că le considerăm inacceptabile.

Nu ar trebui să mai discutăm despre astfel de lucruri în 2026, pentru că rasismul nu are ce căuta nici în fotbal, nici în societate”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

Președintele Rapidului a amintit de sancțiunile primite de giuleșteni din cauza comportamentului fanilor și solicită ca astfel de măsuri să fie luate și în cazul Craiovei.

„Când văd ce se întâmplă pe alte stadioane, vă spun sincer că este imposibil să nu observăm diferențele de tratament.

Rapid a fost sancționată de fiecare dată dur pentru comportamentul propriilor suporteri, inclusiv în situații mult mai puțin grave. De aceea, ne așteptăm ca și în acest caz măsurile să fie aplicate pe măsura faptelor.

Dacă ne dorim cu adevărat să combatem acest fenomen, atunci rasismul trebuie tratat ca o prioritate și pedepsit mult mai dur. Altfel, riscăm să rămână doar un subiect despre care vorbim câteva zile, dar pe care nu îl rezolvăm, cum se pare că s-a tot întâmplat până acum”, a mai declarat Angelescu.

Printre mesajele rasiste afișate de fanii Craiovei se numără:

„S-a născut și Sud Rrapid / Copilul din șatră nedorit”

„«Farmecul» giuleștenilor: după orice meci, stabor...”

„E adevărat, nu e folclor / Rrapid = echipa rromilor!”

„Aveți un pigment bizar / Ați fost cu toții la solar?”

Bannerul afișat în meciul U Craiova - Rapid

Ultima sancțiune primită de Rapid a fost etapa trecută, atunci când a primit o amendă de 60.000 de lei și a jucat meciul cu FC Argeș, scor 0-0, fără spectatori.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

