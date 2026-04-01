Interzis pentru Materazzi Primarul din New York, pus pe glume la emisiunea unui fan Zidane: „Să nu vină aici!”

Zohran Mamdani, primarul orașului New York, a fost invitat în emisiunea rapperului american Action Bronson.

Edilul din New York a luat masa alături de artist, care este și bucătar totodată, și a fost pus pe glume.

Zohran Mamdani: „Materazzi, nu veni la restaurantul ăsta!”

Mamdani este un mare fan al fotbalului și acționar la clubul spaniol Real Oviedo, iar acum a fost invitat în emisiunea de pe YouTube a lui Action Bronson,„FTD”.

Aceștia au luat masa împreună la un restaurant yemenit din Brooklyn, iar Bronson s-a comparat cu Zinedine Zidane legat de „eleganța și grația” pe care o are, moment în care primarul a venit cu o glumă:

„Materazzi, nu veni la restaurantul ăsta!”, a transmis Zohran Mamdani, potrivit gazzetta.it.

Edilul din New York a făcut referire la celebrul conflict dintre Zinedine Zidane și Marco Materazzi, din finala Campionatului Mondial din 2006, când starul francez l-a lovit violent cu capul piept pe fostul fundaș italian și a fost eliminat.

Cei doi au fost și marcatorii celor două goluri din finala încheiată 1-1 după 120 de minute și câștigată de Italia la loviturile de departajare, scor 5-3.

Deși era campioană mondială în urmă cu 20 de ani, „Squadra Azzurra” a ratat, marți seară, a treia calificare consecutivă la Mondial.

VIDEO. Emisiunea la care a fost invitat Zohran Mamdani

