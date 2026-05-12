„Erau frustrați" VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult"

alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 10:04
  • FCSB - Unirea Slobozia 0-0. Alexandru Albu (32 de ani), mijlocașul ialomițenilor, i-a criticat pe rivalii din meciul din etapa #8 din play-out.

FCSB și Unirea Slobozia au remizat, luni, în Ghencea, într-o partidă în care nu au existat foarte multe ocazii de gol.

FCSB - Unirea Slobozia 0-0. Alexandru Albu: „Erau puțin frustrați, nu ajungeau la poartă”

La finalul meciului, Alexandru Albu a fost întrebat dacă le va transmite un mesaj celor de la FCSB, înainte ca gruparea roș-albastră să dispute semifinala barajului pentru calificarea în Conference League, cu FC Botoșani.

Mijocașul Unirii Slobozia i-a atacat pe fotbaliștii de la FCSB.

„Eu vreau să FCSB-ul să joace la fel și următorul meci. Să joace la fel cum au jucat și cu noi, pentru că pe teren ne spuneau că retrogradăm, că vor să ne bată.

Sperăm că și în ultimul moment să joace la fel cu cei de la Sibiu (n.r. Hermannstadt, în etapa 9).

Erau puțin frustrați, pentru că nu ajungeau la poartă. Dar nu e OK să vorbești așa. Nu o să dau nume, nu-i frumos. Știu băieții de acolo, se știu, pentru că vorbesc cam mult”, a declarat Alexandru Albu.

Despre remiza obținută, fotbalistul a spus: „Este un punct mare pentru noi, pentru că acum suntem din nou doar la mâna noastră. Ne așteaptă un război luni și trebuie să intrăm pe teren cu aceeași atitudine și cu aceeași durere pe care am avut-o astăzi (n.r. luni).

Dar bucuria era mult mai frumoasă dacă se punea și golul (n.r. din minutul 44, anulat pe motiv de ofsaid) și la final aveam cele trei puncte”, a încheiat Albu.

Semifinala barajului pentru Conference League va fi FCSB - FC Botoșani. Meciul se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câștigătoarea duelului va merge în finala barajului, programată pe 29 mai, împotriva echipei care va termina pe locul 4 în play-off, poziție ocupată în acest moment de Dinamo.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Alexandru Albu: „Cred că pe toată lumea macină”

Albu a comentat și situația dificilă de la Unirea Slobozia, în contextul în care echipa antrenată de Claudiu Niculescu nu a primit licența pentru participarea în sezonul viitor al Ligii 1.

„Cred că pe toată lumea macină. Pentru că și noi citim din când în când presa. Se află, ne scriu și nouă prietenii, familia și ne întreabă și ei ce se întâmplă, dacă e adevărat.

Cred că pentru noi este important să fim concentrați la meciul care urmează (n.r. cu UTA Arad), să dăm totul pe teren, să câștigăm, să ne facem treaba noastră în teren. Apoi sunt sigur că se va rezolva și această situație”.

Clubul din Slobozia va merge la Tribunalul Arbitral Sportiv (TAS) pentru a obține dreptul de a evolua în primul eșalon al României și în următoarea stagiune.

VIDEO. Golul anulat în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-0

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB837
8UTA Arad836*
9FC Botoșani833
10Oțelul Galați832*
11Csikszereda830
12Petrolul825
13Farul825*
14Hermannstadt822*
15Unirea Slobozia822*
16Metaloglobus București813
*beneficiază de rotunjire

