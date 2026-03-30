Bogdan Stelea și Mircea Lucescu. Foto: IMAGO + Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 11:16
  • Fostul internațional român Bogdan Stelea (58 de ani) a reacționat și el, după ce Mircea Lucescu (80 de ani) s-a confruntat din nou cu o problemă serioasă de sănătate.

Selecționerul a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului, cu două zile înainte de amicalul cu Slovacia.

Citește și
Citește mai mult
Bogdan Stelea: „Nu merită să îți strici viața așa”

După ce nume importante din fotbalul românesc, precum Mircea Rednic sau Ionuț Lupescu, au reacționat și i-au atras atenția lui Mircea Lucescu cu privire la modul în care își gestionează sănătatea, fostul portar Bogdan Stelea a transmis un mesaj similar.

„Așa a fost mereu. Nu i-a păsat foarte mult de el și de sănătate, își dorea în permanență să fie acolo, să antreneze. Nu se poate opri și nici nu cred că vrea.

(n.r. – Este un exemplu de urmat în ceea ce privește dedicarea?) Ca dedicare, da. Totuși, toate trebuie să aibă o limită, cred eu. Nu consider că merită să îți strici viața așa. Toți avem limitele noastre”, a comunicat în mod ferm Bogdan Stelea, potrivit prosport.ro.

România a ratat calificarea la CM 2026, după 0-1 cu Turcia în semifinala barajului, iar marți va întâlni Slovacia într-o partidă amicală, de la 21:45, la Bratislava, unde pe bancă se afla „secundul” Jerry Gane.

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
Galerie foto (77 imagini)

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+77 Foto
Citește și

Tenis
09:59
Citește mai mult
Opinii
09:25
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei mircea lucescu Bogdan Stelea stare de sanatate
Știrile zilei din sport
Superliga
19:25
Citește mai mult
Campionate
19:29
Citește mai mult
Superliga
19:29
Citește mai mult
Campionate
19:41
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:08
20:51
21:46
21:46
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
18:10
Citește mai mult
Superliga
18:15
Citește mai mult
Diverse
10:00
Citește mai mult
B365
30.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 2 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
31.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share