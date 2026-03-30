Fostul internațional român Bogdan Stelea (58 de ani) a reacționat și el, după ce Mircea Lucescu (80 de ani) s-a confruntat din nou cu o problemă serioasă de sănătate.

Selecționerul a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului, cu două zile înainte de amicalul cu Slovacia.

Bogdan Stelea: „Nu merită să îți strici viața așa”

După ce nume importante din fotbalul românesc, precum Mircea Rednic sau Ionuț Lupescu, au reacționat și i-au atras atenția lui Mircea Lucescu cu privire la modul în care își gestionează sănătatea, fostul portar Bogdan Stelea a transmis un mesaj similar.

„Așa a fost mereu. Nu i-a păsat foarte mult de el și de sănătate, își dorea în permanență să fie acolo, să antreneze. Nu se poate opri și nici nu cred că vrea.

(n.r. – Este un exemplu de urmat în ceea ce privește dedicarea?) Ca dedicare, da. Totuși, toate trebuie să aibă o limită, cred eu. Nu consider că merită să îți strici viața așa. Toți avem limitele noastre”, a comunicat în mod ferm Bogdan Stelea, potrivit prosport.ro.

România a ratat calificarea la CM 2026, după 0-1 cu Turcia în semifinala barajului, iar marți va întâlni Slovacia într-o partidă amicală, de la 21:45, la Bratislava, unde pe bancă se afla „secundul” Jerry Gane.

