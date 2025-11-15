Prăbușiți! România n-a profitat de 45 de minute bune. De ce ne-a sufocat Bosnia și marea greșeală a lui Lucescu +18 foto
Ianis Hagi în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Nationala

Prăbușiți! România n-a profitat de 45 de minute bune. De ce ne-a sufocat Bosnia și marea greșeală a lui Lucescu

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 23:39
alt-text Actualizat: 16.11.2025, ora 00:09
  • BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Am avut o primă repriză care ne dădea speranțe, am condus cu 1-0 la pauză. Dar ce s-a întâmplat în repriza secundă ne-a făcut să dispărem din joc și Bosnia ne-a lovit crunt.

Tensiune în tribune, tensiune și pe teren. Permanentă. Un joc încărcat, încins, dificil, extrem de dificil. Nu ne așteptam în niciun caz la alt scenariu la Zenica, pe Bilino Polje.

Ne-au sfâșiat imnul! Bosniacii s-au răzbunat și ne-au fluierat asurzitor tot momentul imnului nostru
De pe locul 3, putem doar să ne rugăm la tragerea la sorți

Bosnia încerca imposibilul, să se califice direct, dar și „tricolorii” voiau maximum posibil în condițiile în care Austria învinsese în Cipru: locul 2 și un baraj mai accesibil. Ne-am făcut speranțe, însă am sfârșit pierzând tot.

Sâmbătă seară, ne-am predat la final. După 45 de minute bune, după ce am intrat cu 1-0 la pauză, eliminarea lui Drăguș ne-a distrus orice speranță. Bosnia ne-a învins cu 3-1 și vrea calificarea directă.

De pe locul 3, putem doar să ne rugăm ca barajul să nu fie înfiorător.

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (18).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (18).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Prima repriză: România, bună în atac

O analiză a primei reprize a arătat o Românie bună în faza ofensivă.

Agresivă, cu presing avansat și recuperări rapide și lansări de atacuri și mai rapide.

Ianis Hagi a adus liniște jocului, l-a controlat cu maturitate. Lansarea pentru sprintul și ocazia ratată de Mihăilă, inspirată.

Iar Mihăilă, puternic în sprint pe aripa stângă, s-a revanșat cu centrarea la golul cu „scăriță” al lui Bîrligea. Le-a ieșit așa cum voiau acea acțiune. Și au mai fost ocazii de desprindere.

Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpg
Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpg Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpg Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpg Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Am suferit mult în apărare până la pauză. Mai ales Chipciu

Atenție însă, mare atenție! Aceeași primă repriză a arătat și problemele noastre.

Am suferit în apărare de mai multe ori. Mai ales pe stânga, în zona lui Chipciu.

Veteranul s-a remarcat la gol cu pasa lungă spre Mihăilă, dar a fost copleșit de tehnicul și rapidul Bajraktarevic.

Și nu doar atunci am avut dureri de cap. Accelerările frontale ale bosniacilor ne-au afectat.

Noroc că Dzeko și Bazdar au irosit orice șansă până la pauză, că Radu a apărat bine și, mai ales, că bara transversală l-a salvat pe același Radu în prelungirile primei reprize, la șutul tare și plasat al lui Tahirovic, din lovitură liberă.

A doua repriză: eliminarea lui Drăguș ne-a distrus orice speranță

Aceleași probleme s-au repetat în apărarea noastră cum a început repriza a doua și am cedat.

Cele două schimbări de la pauză ale lui Barbarez au mărit presiunea și mai mult. Dragomir și Marius Marin au dispărut din fața apărării, lăsându-i pe adversarii să lovească direct defensiva lui Lucescu.

Dzeko, 39 de ani, recordmanul și de selecții (145), și de goluri (72) la naționala Bosniei, a profitat de eroarea lui Racovițan și nu a mai ratat. 1-1 (49).

Drăguș ne-a făcut să nu mai existăm în joc cu eliminarea sa stupefiantă la două minute după ce a intrat.

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

A greșit Lucescu: l-a lăsat fără marcaj pe Chipciu. Bajraktarevic l-a spulberat

Suferința era totală. Bosnia ne-a asediat. 1-1 era maximum ce mai puteam obține, printr-un miracol.

În superioritate, albaștrii ne-au pus cu spatele la zid. Rezistăm? Nu am rezistat.

A greșit Lucescu pentru că nu l-a dublat deloc pe Chipciu. L-a lăsat singur și Bajraktarevic l-a spulberat. Alt dribling și un gol în vinclu devastator. 2-1, Bosnia.

La final, în prelungiri, a căzut înfiorător și al treilea gol al rivalilor: Tabakovic, 3-1.

S-a terminat visul de a fi pe locul 2 în grupa din preliminarii. Suntem pe 3 și ne va fi teribil de greu în baraj. 

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
mircea lucescu romania analiza bosnia preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
