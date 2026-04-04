„Lucescu nu trebuia să fie pe bancă” Atacă FRF după ce Lucescu a suferit un infarct: „De asta problemele sale au accelerat”
Foto: Sport Pictures și Raed Krishan. Montaj: GOLAZO.ro
Nationala

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 13:53
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 16:09
  • Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo și al naționalei României, a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu (80 de ani).
  • Fostul selecționer a suferit, vineri, un infarct miocardic acut și este în continuare internat la Spitalul Universitar din București.

Mircea Lucescu s-a ales cu grave de probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

Ionel Dănciulescu: „Lucescu n-ar fi trebuit să fie pe bancă la baraj”

Ionel Dănciulescu consideră că înfrângerea suferită de România cu Turcia (0-1), în semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026, l-a afectat mult pe Mircea Lucescu, ceea ce a dus la probleme grave de sănătate.

„E o situație pe care n-o stăpânesc foarte bine. Eu cred că cei din FRF știau că starea de sănătate a domnului Lucescu nu era una foarte bună. Ei știau că nu e o situație simplă. Îți faci anumite planuri.

Domnul Mircea Lucescu n-ar mai fi trebuit să fie la dubla cu Turcia (0-1) și Slovacia (0-2). Clar.

Și înfrângerea cu Turcia a accelerat starea de sănătate a domniei sale. E un motiv pentru care se află în starea asta”, a declarat Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.

8 meciuri
și 2 goluri a reușit Ionel Dănciulescu pentru naționala României

Pe banca României în amicalul cu Slovacia de marți a stat „secundul” Ionel Gane, care l-a înlocuit pe Lucescu după ce acestuia i s-a făcut rău în cantonament și a fost transportat de urgență la spital.

Vineri, Mircea Lucescu trebuia să se externeze din spital. La 5 zile după momentul complicat traversat duminică dimineața, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, când a suferit o tahicardie ventriculară.

Însă înainte ca medicii să-l lase să părăsească spitalul, fostul selecționer s-a ales cu o nouă sincopă majoră: a suferit un infarct miocardic acut, așa cum a informat în mod oficial conducerea Spitalului Universitar.

„Infarctul era în constituire când i-am făcut EKG, am intervenit imediat!“

Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului unde se află Lucescu, a acceptat să explice pentru GOLAZO.ro exact cum s-au derulat evenimentele de vineri.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital.

Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat Cătălin Cîrstoiu pentru GOLAZO.ro.

Spitalul Universitar de Urgență București a oferit, sâmbătă dimineață, noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

„Evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, daca va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, a transmis Spitalul Universitar sâmbătă dimineață, într-un comunicat de presă.

echipa nationala a romaniei mircea lucescu Ionel Danciulescu infarct Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share