„Lucescu nu trebuia să fie pe bancă” Atacă FRF după ce Lucescu a suferit un infarct: „De asta problemele sale au accelerat”

Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo și al naționalei României, a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu (80 de ani).

Fostul selecționer a suferit, vineri, un infarct miocardic acut și este în continuare internat la Spitalul Universitar din București.

Mircea Lucescu s-a ales cu grave de probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

Ionel Dănciulescu: „Lucescu n-ar fi trebuit să fie pe bancă la baraj”

Ionel Dănciulescu consideră că înfrângerea suferită de România cu Turcia (0-1), în semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026, l-a afectat mult pe Mircea Lucescu, ceea ce a dus la probleme grave de sănătate.

„E o situație pe care n-o stăpânesc foarte bine. Eu cred că cei din FRF știau că starea de sănătate a domnului Lucescu nu era una foarte bună. Ei știau că nu e o situație simplă. Îți faci anumite planuri.

Domnul Mircea Lucescu n-ar mai fi trebuit să fie la dubla cu Turcia (0-1) și Slovacia (0-2). Clar.

Și înfrângerea cu Turcia a accelerat starea de sănătate a domniei sale. E un motiv pentru care se află în starea asta ”, a declarat Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.

8 meciuri și 2 goluri a reușit Ionel Dănciulescu pentru naționala României

Pe banca României în amicalul cu Slovacia de marți a stat „secundul” Ionel Gane, care l-a înlocuit pe Lucescu după ce acestuia i s-a făcut rău în cantonament și a fost transportat de urgență la spital.

Vineri, Mircea Lucescu trebuia să se externeze din spital. La 5 zile după momentul complicat traversat duminică dimineața, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, când a suferit o tahicardie ventriculară.

Însă înainte ca medicii să-l lase să părăsească spitalul, fostul selecționer s-a ales cu o nouă sincopă majoră: a suferit un infarct miocardic acut, așa cum a informat în mod oficial conducerea Spitalului Universitar.

„Infarctul era în constituire când i-am făcut EKG, am intervenit imediat!“

Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului unde se află Lucescu, a acceptat să explice pentru GOLAZO.ro exact cum s-au derulat evenimentele de vineri.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital.

Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat Cătălin Cîrstoiu pentru GOLAZO.ro.

Spitalul Universitar de Urgență București a oferit, sâmbătă dimineață, noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

„Evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, daca va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, a transmis Spitalul Universitar sâmbătă dimineață, într-un comunicat de presă.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport