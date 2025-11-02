„Mă simt cel mai bine acolo” Tânărul jucător de la FCSB, despre postul preferat pe teren: „E o șansă și sper să profit de ea” +34 foto
Foto: SPORT Pictures
„Mă simt cel mai bine acolo” Tânărul jucător de la FCSB, despre postul preferat pe teren: „E o șansă și sper să profit de ea”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 11:52
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 12:06
  • U Cluj - FCSB 0-2. Ionuț Cercel (18 ani), fundașul campioanei, a dezvăluit postul pe care se simte comod.

Campioana României a câștigat partida de pe Cluj Arena, din etapa 15 din Liga 1, cu scorul de 2-0, grație „dublei” reușite de Darius Olaru în minutele 32 și 55.

U Cluj - FCSB 0-2. Ionuț Cercel: „E postul meu de când eram junior”

În meciul cu U Cluj, Ionuț Cercel a jucat pe postul de fundaș central, alături de Ngezana. Tânărul jucător a declarat că acesta este postul unde se simte cel mai bine.

„A fost un meci foarte greu, cu un adversar puternic. Suntem fericiți că am luat toate cele 3 puncte. Echipa joacă cum trebuie acum. Sperăm să fim în continuare la fel, să luăm puncte și să mergem în play-off.

Fundaș central e postul meu de când eram junior la Farul. Mă simt mai bine acolo, mult mai sigur. Dar oriunde m-ar pune antrenorul, eu sunt pregătit să joc.

Nu pot să zic că accidentarea colegilor e un noroc, dar încerc să profit de șansa ivită de a juca în locul lor. Eu muncesc, nu vreau să profit de accidentarea lor. E o șansă pentru mine și sper să profit de ea”, a declarat Ionuț Cercel la Prima Sport.

FOTO. U Cluj - FCSB 0-2

Galerie foto (34 imagini)

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
+34 Foto
labels.photo-gallery

La FCSB, Ionuț Cercel a mai evoluat pe postul de fundaș central și în partida din etapa trecută cu UTA Arad, scor 4-0 pentru campioana României.

Tânărul jucător a fost adus de FCSB la începutul acestui an, de la Farul Constanța, pentru 900.000 de euro.

Gigi Becali: „Rezolvăm și problema U21”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Gigi Becali anunțase că-l va titulariza pe Ionuț Cercel ca stoper, după ce Mihai Popescu s-a accidentat în timpul meciului dintre România și Austria, 1-0.

„Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – La Cupa Africii)”, a spus Gigi Becali la Digi Sport, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Accidentarea lui Mihai Popescu în România - Austria 1-0

Accidentare Mihai Popescu
Accidentare Mihai Popescu

Galerie foto (4 imagini)

Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu
+4 Foto
labels.photo-gallery

10:45
liga 1 u cluj meciuri fcsb fundas ionut cercel
07:05
