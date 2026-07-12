Rapid nu se mai bazează pe Keita  Jucătorul acuzat de ucidere din culpă se află în negocieri cu un club care a jucat în play-off în sezonul trecut +5 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Rapid nu se mai bazează pe Keita Jucătorul acuzat de ucidere din culpă se află în negocieri cu un club care a jucat în play-off în sezonul trecut

alt-text George Neagu , Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 15:10
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 15:10
  • Kader Keita (25 de ani), jucător care urmează să se despartă de Rapid, se află în negocieri cu un club care a jucat în play-off în sezonul trecut al Ligii 1.
  • Mijocașul originar din Coasta de Fildeș a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și se află în continuare sub măsura controlului judiciar, măsură dispusă inițial de instanță.
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Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, a dezvăluit că giuleștenii vor să-i rezilieze contractul fotbalistului, la doar un an de la transferul de la rivala CFR Cluj.

Informația a fost confirmată și de Victor Angelescu, președintele echipei.

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Kader Keita se află în negocieri cu FC Argeș

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Kader Keita se află în negocieri cu FC Argeș, echipa care a terminat pe ultimul loc în play-off în sezonul trecut.

Astfel, mijlocașul în vârstă de 25 de ani se va despărți de Rapid după doar un sezon petrecut în Giulești. A jucat 34 de meciuri în stagiunea precedentă, fără să înscrie vreun gol.

A mai jucat pentru Rapid în perioada februarie - iunie 2025, atunci când a fost împrumutat de la CFR Cluj.

1,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Kader Keita, conform Transfermarkt

La FC Argeș, mijlocașul defensiv va concura pentru locul de titular cu Rober Sierra (30 de ani), unul dintre cei buni jucători ai lui Bogdan Andone în sezonul trecut.

  • Westerlo, Sion și Sivasspor sunt echipele pe la care a mai trecut Kader Keita.

În prima etapă a noului sezon, FC Argeș va juca cu FCSB vineri, 17 iulie, de la ora 21:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Kader Keita, trimis în judecată

La finalul lunii iunie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat că rapidistul Kader Keita a fost trimis în judecată.

Fotbalistul Rapidului este acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia şi ucidere din culpă.

„La data de 23.06.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus trimiterea în judecată a înculpatului K.A.K., cercetat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. (1) din Codul Penal şi ucidere din culpă, faptă prev. și ped. de art. 192 alin. (1), (2) din Codul Penal, cu aplicarea dispozițiilor art. art. 38 alin. 1 C. pen.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de vinovăție”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București în cadrul unui comunicat.

În această etapă vor fi analizate probele și circumstanțele accidentului, produs pe 3 martie 2026 și care s-a soldat cu decesul victimei, pe 7 aprilie.

Din informațiile GOLAZO.ro, la finalul lunii mai, după terminarea campionatului, fotbalistul a primit aprobarea procurorului de caz pentru a părăsi țara pentru o perioadă de 4-5 zile.

Keita s-a întors în România la finalul intervalului stabilit, respectând condițiile impuse de anchetatori.

Decizia a fost una punctuală, acordată în contextul măsurii de control judiciar, care permite, în anumite condiții, deplasări externe cu aprobarea organelor judiciare.

Acum, dacă vrea să părăsească din nou România, Kader Keita trebuie să primească aprobarea judecătorului care va fi desemnat.

Keita s-a aflat la reuniunea lotului Rapidului, de pe 15 iunie, și ar fi trebuit să plece în cantonamentul din Austria alături de echipă (29 iunie - 10 iulie).

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

Accidentul a avut loc pe 3 martie 2026

Kader Keita este cercetat pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier produs pe 3 martie 2026, la ora 05:46, în București, în zona Sectorului 2.

Potrivit anchetatorilor, fotbalistul a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, iar ulterior a părăsit locul accidentului. Kader Keita conducea o Dacia Logan.

Victima a decedat în spital la 35 de zile după accident

Victima a fost transportată la spital în stare gravă, iar pe 7 aprilie a decedat, fapt care a dus la schimbarea încadrării juridice în dosar.

Ministerul Public a transmis în urmă cu două luni, printr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, că procurorul a dispus extinderea acțiunii penale în cazul lui Keita pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

„La data de 22.04.2026 procurorul a dispus extinderea acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal față de inculpatul K.A.K”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg
Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (4).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg
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