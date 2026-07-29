Bancu nu și-a ascuns dezamăgirea Ce a spus căpitanul Craiovei după eliminarea din Liga Campionilor: „Te costă foarte mult”

U CRAIOVA - LEVSKI 2-2 (0-1, în tur). Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, nu și-a ascuns dezamăgirea după eliminarea din Liga Campionilor.

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Campioana României a avut un început de coșmar în returul cu Levski. A încasat două goluri în primele 16 minute, dar Bancu a reaprins speranțele cu reușita din prelungirile partidei.

Rus a egalat la 2, însă oltenii n-au mai reușit să marcheze și golul care să ducă meciul în prelungiri.

U CRAIOVA - LEVSKI SOFIA 2-2 . Nicușor Bancu: „Am lăsat ultima picătură de energie pe teren”

Căpitanul oltenilor a dezvăluit că gruparea din Bănie a dat totul pentru calificare și s-a declarat extrem de dezamăgit de faptul că formația lui Coelho n-a reușit să întoarcă rezultatul în favoarea ei.

„Am pornit de la 0-2 şi acest lucru poate a contat. O revenire spectaculoasă, am dat totul pentru a întoarce scorul.

Am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru, ieşim cu capul sus şi spun că avem ceva de învăţat din asta.

Cu toate acestea, eu zic că am revenit bine în joc, am avut o grămadă de timp. Se putea mai mult, puteam să marcăm şi al treilea gol.

Aşa a fost să fie, dar ieşim cu capul sus şi trebuie să mergem mai departe în Europa League”, a declarat Nicușor Bancu la Prima Sport.

La fel ca Adrian Rus, Bancu a recunoscut problemele campioanei României la fazele fixe.

„Este o problemă a noastră, înainte marcam din faze fixe, acum se pare că noi primim. Trebuie să fim mai atenţi, pentru că asemenea goluri te costă foarte mult şi e greu să mai întorci”.

FOTO. Golurile marcate de Nicușor Bancu și Adrian Rus în Craiova - Levski 2-2

Nicușor Bancu: „Trebuie să câștigăm după rușinea cu Dinamo”

U Craiova își va continua aventura europeană în turul trei din Europa League, unde va da peste KuPS Kuopio, campioana ultimelor două ediții din Finlanda. Până atunci, însă, Bancu are gândul la meciul cu Petrolul.

Căpitanul oltenilor speră ca echipa sa să-și ia revanșa în fața propriilor suporteri, după eșecul usturător din derby-ul cu Dinamo, scor 1-5.

„Obiectivul este acum meciul cu Petrolul, trebuie să câştigăm după ruşinea cu Dinamo. Obiectivul este să ajungem în Europa League.

Cum am jucat după minutul 20, eu zic că avem faţă de Europa League” a concluzionat Bancu.

U Craiova - Petrolul este programat sâmbătă, cu începere de la ora 21:30. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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