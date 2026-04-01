- SLOVACIA - ROMÂNIA 2-0. Răzvan Marin a explicat de ce nu a rămas căpitan după schimbarea lui Nicolae Stanciu la amicalul cu Slovacia și de ce i-a dat banderola lui Ianis Hagi.
Răzvan Marin (29 de ani) a fost rezervă la amicalul Slovacia-România (2-0), ultimul din mandatul lui Mircea Lucescu, care nu a fost prezent la Bratislava din motive medicale.
În minutul 73, secundul Jerry Gane l-a trimis pe teren pe mijlocașul lui AEK Atena, în locul căpitanului Nicolae Stanciu. Stanciu i-a predat banderola lui Marin, dar acesta nu a păstrat-o, ci i-a oferit-o lui Ianis Hagi, care intrase în joc cu 11 minute mai devreme.
Despre acest moment, Răzvan Marin a declarat pentru GOLAZO.ro: „Nu am refuzat banderola. Mi-a zis nea Jerry Gane să i-o dau lui Ianis Hagi”.
Întrebat dacă se mai consideră al doilea căpitan al echipei naționale, Răzvan Marin, fotbalist cu 74 de selecții și 12 goluri marcate, a evitat subiectul.
Slovacia - România 2-0. Ierarhia căpitanilor s-a schimbat sub comanda lui Mircea Lucescu
În mandatul lui Edi Iordănescu, când România a obținut calificarea la EURO 2024, ordinea căpitanilor era Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Andrei Burcă.
Situația s-a schimbat însă sub comanda lui Mircea Lucescu. Alegerea purtătorului banderolei a devenit un subiect tot mai dezbătut, cu mai mulți jucători care au îndeplinit rolul de căpitani.
În prima parte a mandatului, Mircea Lucescu a păstrat ierarhia pe care a găsit-o în vestiar. Astfel, în meciurile Liga Națiunilor veteranii Stanciu și Răzvan Marin au fost căpitanii.
După startul ratat din preliminariile CM 2026 (0-1 cu Bosnia, la București, și 1-2 cu Austria, la Viena) Mircea Lucescu a încercat să dea mai multă autoritate și altor tricolori.
Răzvan Marin a purtat banderola când a intrat cu San Marino
În mandatul lui Mircea Lucescu, Răzvan Marin a fost căpitan la meciul România - Cipru (4-1), ultimul din Liga Națiunilor. Nicolae Stanciu a lipsit, accidentat.
Răzvan Marin, care a debutat la echipa națională în 2016, sub comanda lui Christoph Daum, a purtat ultima dată banderola la meciul cu San Marino (7-1), din finalul preliminariilor CM 2026.
Atunci, el a preluat rolul de căpitan după ce a intrat pe teren din postură de rezervă.
În absența lui Stanciu, selecționerul a decis ca banderola să fie purtată de Dennis Man. În momentul schimbării lui Dennis Man, acesta a vrut să-i predea banderola lui Ianis Hagi. Deși intrase de puțin timp, Hagi a refuzat și i-a înmânat-o lui Răzvan Marin.
„Cazul Rațiu”
Decizia lui Mircea Lucescu de a-i oferi banderola lui Andrei Rațiu la meciul cu Cipru de la București, câștigat cu 2-0, a stârnit controverse în cadrul lotului.
Selecționerul a povestit că liderul Nicolae Stanciu, suspendat pentru acel meci, n-a fost de acord. Cum Răzvan Marin, al doilea căpitan, a fost rezervă, Stanciu ar fi vrut ca Andrei Burcă să fie căpitan.
„Stanciu nu juca. A venit el: «Mister, dar de ce ăsta?». Pentru că așa am decis eu! Consider că e cel mai reprezentativ jucător al acestei echipe.
Eu am nevoie de o figură internațională, care atrage atenția și care să fie un exemplu pentru ceilalți.
Momentan, el este Rațiu. Pe urmă, văd eu ce se va întâmpla, nu e bătut nimic în cuie”, a declarat Lucescu. După acel episod, Rațiu nu a mai fost căpitan.
Căpitanii României în cele 18 meciuri din mandatul lui Mircea Lucescu
- Nicolae Stanciu (11 meciuri)
- Ianis Hagi (4)
- Răzvan Marin (1)
- Andrei Rațiu (1)
- Dennis Man (1)