Christensen pleacă de la Rapid Echipa pentru care va juca și suma surprinzătoare pe care o vor încasa giuleștenii +23 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Christensen pleacă de la Rapid Echipa pentru care va juca și suma surprinzătoare pe care o vor încasa giuleștenii

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 15:33
  • Mijlocașul Tobias Christensen (26 de ani) ar fi aproape să se despartă de Rapid, după două sezoane petrecute în Giulești.
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Lotul Rapidului s-a reunit, luni, sub comanda lui Daniel Pancu (48 de ani), care a condus primul antrenament din postura de antrenor principal.

Clubul a început pregătirile pentru noul sezon, iar mai mulți jucători au plecat deja de la echipă.

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Tobias Christensen, aproape de plecarea de la Rapid

Sosit la Rapid în septembrie 2024, mijlocașul mai are contract pe un an, însă ar urma să plece mai devreme din Giulești.

Conducerea Rapidului ar fi acceptat să-l cedeze pe Tobias Christensen în Polonia, la Wisla Cracovia, formație nou-promovată în prima divizie, anunță digisport.ro.

În urma acestei mutări, clubul giuleștean ar urma să încaseze 500.000 de euro. În 2024, Rapid le plătea celor de la Videoton 700.000 de euro în schimbul lui Christensen.

2,3 milioane de euro
este cota de piață a lui Tobias Christensen, conform Transfermarkt

Pentru Rapid, Tobias Christensen a evoluat în 73 de meciuri, a marcat 4 goluri și a oferit 9 pase decisive.

În stagiunea recent încheiată, norvegianul a bifat 39 de prezențe, reușind să înscrie o singură dată și să ofere 6 pase de gol.

De-a lungul carierei, mijlocașul a mai evoluat pentru Vigor, IK Start, Molde, Valerenga, Fehervar și Videoton.

Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (23 imagini)

Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
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După încheierea sezonului, Rapid s-a despărțit de mai mulți jucători, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, ajungând la finalul împrumuturilor.

De la echipă au mai plecat și Elvir Koljic și Diogo Mendes, mijlocaș originar din Capul Verde care a jucat doar 133 de minute pentru echipă în două sezoane.

La capitolul sosiri, Rapid a oficializat, luni, transferurile lui Vladan Bubanja (27 de ani) și Mohammed Kamara (28 de ani).

Programul complet al presezonului pentru Rapid

  • 15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;
  • 25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;
  • 29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);
  • 10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

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