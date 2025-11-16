„Nu e de mirare” Reacția jurnaliștilor bosniaci după ce imnul României a fost huiduit

Bosnia - România 3-1. Jurnaliștii de la Sarajevo îi consideră vinovați pe suporterii „tricolorilor” pentru huiduielile din timpul imnului.

Fanii României au făcut mai multe gesturi prin care i-au iritat pe bosniaci.

Tensiunile dintre români și bosniaci s-au resimțit atât la stadion cât și în afara arenei, pe toată durata zilei.

Jurnaliștii bosniaci iau apărarea suporterilor după ce au huiduit imnul României: „Sunt responsabili fanii români”

Suporterii bosniaci au huiduit cu îndârjire imnul național al României, însă presa de la Sarajevo nu este surprinsă.

Jurnaliștii din Bosnia îi consideră vinovați pe suporterii români pentru atitudinea ostilă de pe stadionul Bilino Polje:

„ Începutul urât al meciului, pentru care sunt responsabili fanii români, și-a pus amprenta asupra intonării imnurilor de la Bilino Polje.

Echipa națională de fotbal a Bosniei și Herțegovinei își joacă meciurile de acasă pe stadionul Bilino Polje de ani de zile. Și, într-adevăr, rareori imnul național a fost întâmpinat cu huiduieli.

Totuși, imnul românesc a fost întâmpinat cu huiduieli aprige în această seară, iar având în vedere mesajele pe care le-am văzut de la fanii acestei echipe - nu e de mirare”, au scris jurnaliștii de la oslobodjenje.com.

Publicul ne-a fluierat imnul, n-am văzut în toată cariera mea, n-am auzit imnul din cauza fluierăturilor Mircea Lucescu, selecționerul României

Suporterii români au elogiat un criminal de război

Bosniacii au fost iritați de gesturile suporterilor români din cursul zilei meciului.

Un grup de ultrași al „tricolorilor” s-a oprit la Belgrad pentru a se întâlni cu galeria Serbiei, țară aflată în conflict cu Bosnia.

De asemenea, un grup de suporteri au postat fotografii cu un banner în care îl elogiau pe Ratko Mladic, un general sârb condamnat la închisoare pe viață de tribunalul de la Haga.

„Mladic, un erou european / A redus musulmanii la zero” , scria pe bannerul afișat lângă unul cu însemnele clubului Dinamo.

Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz)

Ratko Mladic a condus armata sârbă în Războiul Bosniac din 1992 și a fost găsit vinovat pentru că a comandat 8.300 de crime.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Mircea Lucescu a urlat la jurnaliștii bosniaci

