„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”

Ionuț Lupescu (57 de ani) a criticat dur Federația Română de Fotbal pentru contractele de sponsorizare cu casele de pariuri.

Atât cluburile, cât și principalele competiții de fotbal din România sunt sponsorizate de case de pariuri, acestea fiind adesea printre principalele surse de venit, deși CNA a încercat să diminueze promovarea prin interzicerea apariției vedetelor în reclame pentru pariuri sportive.

Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Mi se pare abject”

Fostul mare jucător al lui Dinamo nu crede că Federația ar trebui să colaboreze cu pariurile.

„Văd că la Liga 1, Liga 2, Cupa României, echipa națională sponsorii sunt case de pariuri. Se promovează masiv pariurile. Nu ăsta e rolul Federației, doar să promoveze case de pariuri pentru bani. Mi se pare abject acest lucru în ziua de astăzi. Și după vii să spui că ai trimis control la Liga 3, când tu promovezi pariurile. Ăsta e adevărul!

Dacă Federația promovează pariurile, tu ce înțelegi ca jucător: «Hai să joc la pariuri!». Nu neapărat, dar asta este. Dă un exemplu pentru jucători. Eu n-am văzut la alte Federații așa ceva. Este treaba lor”, a declarat Ionuț Lupescu, la Digi Sport.

Recent, autoritățile au intervenit printr-o serie de percheziții la nivelul Ligii 3, pentru înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.

